Van Gerwen moeizaam naar tweede ronde van WK darts

Sport
door anp
donderdag, 18 december 2025 om 23:30
anp181225231 1
LONDEN (ANP) - Michael van Gerwen heeft na een moeizame partij de tweede ronde van het WK darts in Londen bereikt. De 36-jarige drievoudig wereldkampioen won in Alexandra Palace met 3-1 in sets van de Japanner Mitsuhiko Tatsunami.
Van Gerwen moest de eerste set aan Tatsunami laten, vooral door missers bij het uitgooien van de legs. In de tweede set kwam de Brabander zelfs met 2-0 in legs achter en leek een verrassing op komst. Mighty Mike herstelde zich echter met goede scores en trok alsnog de set naar zich toe en daarna ook de derde set.
In de vierde set verloor Van Gerwen de eerste leg die hij zelf begon, waarop Tatsunami opnieuw uitliep naar 2-0. De Japanner miste meerdere pijlen om het in sets gelijk te trekken, waarop Van Gerwen de partij na meerdere missers alsnog kon uitgooien.
