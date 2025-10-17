Ace Frehley (74), gitarist van KISS, overleden

MORRISTOWN (ANP) - Ace Frehley, gitarist van de Amerikaanse rockband KISS, is op 74-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een verklaring.

De doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar recentelijk was Frehley opgenomen in het ziekenhuis na een val in zijn studio. Vorige week annuleerde Frehley de rest van zijn tourdata voor 2025 vanwege aanhoudende gezondheidsproblemen.

De gitarist overleed thuis in gezelschap van zijn familie.

"De omvang van zijn overlijden is enorm en nauwelijks te bevatten. Wanneer we terugdenken aan al zijn ongelooflijke levensprestaties, zal de herinnering aan Ace voor altijd voortleven!", aldus de verklaring van Frehley's familie.

In 1973 richtte Frehley samen met Paul Stanley, Gene Simmons en Peter Criss de rockband KISS op. Frehley verliet de band in 1982, maar keerde terug in 1996. In 2002 verliet hij de band definitief. Hij had ook een succesvolle solocarrière. KISS werd onder meer bekend door hun opvallende outfits en schmink. Hun grootste hit, I Was Made for Loving You, stond 4 weken bovenaan de Nederlandse Top 40 en staat ieder jaar in de Top 2000.