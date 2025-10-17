Voor het eerst overlevenden na Amerikaanse aanval op drugsboot

WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een schip in het Caribisch gebied. Voor het eerst zijn er overlevenden onder de bemanning, meldt persbureau Reuters op basis van een anonieme Amerikaanse functionaris.

Het is niet bekend of het Amerikaanse leger hulp heeft verleend aan de overlevenden en of zij in Amerikaanse hechtenis zijn.

Volgens de regering van Trump zijn de aanvallen gericht op vermoedelijke drugsschepen en "narcoterroristen". Sinds september zijn daarbij minstens 27 mensen gedood. Trump claimt dat via Venezuela grote hoeveelheden drugs de VS binnenkomen. Ook zou het land volgens hem gevangenen vrijlaten die vervolgens richting de VS komen. Trump gaf daarvoor geen bewijs, maar gaf de CIA wel toestemming om geheime operaties tegen drugskartels uit te voeren in Venezuela.