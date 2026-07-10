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Acht aanhoudingen in Amsterdam na verloren WK-kwartfinale Marokko

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 juli 2026 om 7:05
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AMSTERDAM (ANP) - De politie in Amsterdam heeft acht mensen aangehouden die na het verlies van Marokko voor onrust zorgden op straat. Ze werden aangehouden voor het verstoren van de openbare orde, gevaarlijk rijgedrag en het gooien van een baksteen naar de politie.
Volgens de politie was de sfeer tijdens de wedstrijd "overwegend feestelijk en gemoedelijk". Toen Marokko rond middernacht de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk verloor, gingen de meeste supporters naar huis. Enkele groepen bleven hangen en de sfeer sloeg om. Zij bekogelden de politie onder meer met vuurwerk, stenen en meubilair. Ook is er brand gesticht.
De driehoek gaf rond 01.00 uur een noodbevel af voor de straat Tussen Meer in Osdorp. Toen sommigen hier geen gehoor aan gaven, greep de ME in. De politie hield de mensen aan op die straat, Plein '40-'45, het Waterlandplein en Osdorpplein.
Rond de Cornelis Lelylaan zijn zo'n 220 bekeuringen uitgeschreven. Onder meer voor door rood rijden, over de trambaan rijden en snelheidsovertredingen.
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