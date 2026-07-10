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Trump ontslaat leden kiescommissie EAC vier maanden voor midterms

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 juli 2026 om 7:46
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WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft de resterende bestuursleden van kiescommissie EAC op straat gezet, vier maanden voor de midtermverkiezingen. Dat melden Amerikaanse media, waaronder Politico en USA Today. De twee Democratische leden kregen een ontslagbrief, een Republikein kreeg de kans om zelf op te stappen.
De EAC - waarvan het bestuur altijd wordt gevuld door zowel Democraten als Republikeinen - werd in 2002 opgericht door het Amerikaanse Congres om te garanderen dat verkiezingen correct verlopen. Zo certificeert de commisie stemmachines en beheert ze miljoenen aan overheidsgeld bedoeld om de verkiezingen te houden. Trump kwam eerder in aanvaring met de EAC over zijn verordening om een bewijs van burgerschap te eisen om als kiezer te kunnen worden geregistreerd.
Democraten noemen de ontslagen "onverantwoord en gevaarlijk". Om tot een besluit te kunnen komen is een tweederdemeerderheid binnen de commissie nodig. Het vullen van de plekken kan mogelijk nog maanden duren.
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