Dodental treinbotsing Spanje loopt verder op

Samenleving
door anp
maandag, 19 januari 2026 om 1:49
anp190126004 1
MADRID (ANP) - Het aantal dodelijke slachtoffers door een treinbotsing in het zuiden van Spanje is opgelopen tot 21, meldt de politie. Eerder werden 10 doden gemeld. Er is nog geen officieel aantal bekend van de gewonden, maar hulpdiensten in de zuidelijke regio Andalusië meldden 25 zwaargewonden.
In Adamuz, nabij de stad Córdoba, ontspoorden twee hogesnelheidstreinen. Een trein die van Málaga naar Madrid onderweg was, ontspoorde eerst en kwam daardoor op het andere spoor terecht. Daar botste hij met een tegemoetkomende trein, die vervolgens ook ontspoorde. Volgens Spaanse media zaten er in totaal vierhonderd mensen in de treinen.
Het ongeluk vond om 18.40 uur plaats, aldus de Spaanse spoorwegmaatschappij Adif. Hogesnelheidstreinen tussen Madrid en Córdoba, Sevilla, Málaga en Huelva rijden maandag in ieder geval niet, meldt Adif op X.
