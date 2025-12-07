ECONOMIE
Nabestaanden Decembermoorden eisen eerherstel en compensatie

Samenleving
door anp
zondag, 07 december 2025 om 22:18
anp071225126 1
PARAMARIBO (ANP) - Zestig erfgenamen van de vijftien slachtoffers van de Decembermoorden van 1982 hebben een vordering ingesteld tegen de staat Suriname. Zij eisen eerherstel van de slachtoffers en hun nabestaanden en schadeloosstelling van de erfgenamen, vertelde advocaat Hugo Essed zondag in het programma Welingelichte Kringen van Radio ABC Suriname. Hij heeft de afgelopen week het verzoekschrift ingediend bij de kantonrechter, namens nabestaanden in Suriname en Nederland.
Hoofdverdachte Desi Bouterse is op 20 december 2023 veroordeeld tot twintig jaar cel; vier andere mannen kregen vijftien jaar. Bouterse vluchtte en overleed in december 2024. Drie veroordeelden zitten hun straf uit in een gevangenis, terwijl één veroordeelde nog voortvluchtig is. Volgens Essed is er een einde gekomen aan de strafrechtelijke vervolging, maar spelen er ook maatschappelijke en psychologisch-emotionele aspecten.
