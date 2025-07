Eerste zelfrijdende bus in Nederland op de openbare weg

ROTTERDAM (ANP) - Reizigers voor het ritje tussen metrostation Meijersplein/Airport en Rotterdam The Hague Airport kunnen binnenkort in een zelfrijdende bus stappen. Het is volgens het samenwerkingsverband met onder meer de RET, Rotterdam The Hague Airport en gemeente Rotterdam voor het eerst dat een automatisch rijdende bus op de openbare weg rijdt in Nederland.

Vrijdag maakt de bus een eerste rit met een aantal genodigden. De lijnbus kan vanaf 1 augustus worden gebruikt door reizigers. In de tussentijd worden er nog tests gedaan.

De route van het metrostation naar de luchthaven is overzichtelijk. Het ritje van ongeveer tien minuten bevat weinig ingewikkelde verkeerssituaties en is daarom geschikt voor de automatisch rijdende bussen, leggen de initiatiefnemers uit. In de bus is nog wel een buschauffeur aanwezig. Die kan ingrijpen en de bus met de hand bedienen als dat nodig is.

Aanvulling

"Het rijden met automatisch rijdende bussen is een belangrijke stap om ervaring op te doen met zelfrijdende systemen", licht een woordvoerster van vervoerder RET toe. Het zal volgens de initiatiefnemers nog wel enige jaren duren voordat zelfrijdende voertuigen in een stad met andere voertuigen in het verkeer zelfstandig kunnen rijden. "Voorlopig zal het dienen als een aanvulling, de zogenaamde last mile, op het openbaar vervoer."

Om dit soort bussen op den duur zelfstandig de weg op te sturen moet de techniek zich nog beter ontwikkelen. Ook is daarvoor aangepaste wet- en regelgeving nodig. "We moeten eerst van deze pilot leren voordat er verder doorontwikkeld kan worden", vult de zegsvrouw aan.

Toestemming

Het is volgens haar voorlopig dan ook nog niet aan de orde om de bus zonder chauffeur aan boord te laten rijden. Daarvoor zou bovendien nieuwe toestemming nodig zijn van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), die na uitgebreide testen goedkeuring heeft gegeven om met deze bussen op de openbare weg te rijden.

De proef met de zelfrijdende bussen op de openbare weg is een samenwerking van DAM Shuttles, RET, Rotterdam The Hague Airport, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, HTM en de gemeente Rotterdam.