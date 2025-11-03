Asielzoeker met lage kans op vergunning mag niet meer werken

DEN HAAG (ANP) - Asielzoekers met een lage kans op een verblijfsvergunning mogen niet meer werken, heeft minister Mariëlle Paul van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten. Asielzoekers die waarschijnlijk wel mogen blijven, mogen juist sneller aan het werk, na drie maanden in plaats van zes maanden nadat de procedure is gaan lopen.

Het besluit is naar aanleiding van het Europese asiel- en migratiepact genomen. Daarin staan afspraken met strengere regels voor onder meer de toelating, verdeling en opvang van asielzoekers. Het pact wordt volgend jaar juni van kracht en deze voorstellen dus ook.

Ook schrapt VVD-minister Paul de zogenoemde 24 wekeneis officieel uit de regels. Dat houdt in dat asielzoekers maximaal 24 weken per jaar mochten werken. De Raad van State schrapte die eis eind 2023. Inmiddels zijn er ruim 16.500 vergunningen verleend aan asielzoekers die aan het werk willen, aldus het ministerie van Sociale Zaken.