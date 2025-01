Actie Giro555 voor slachtoffers Midden-Oosten eindigt 31 januari

DEN HAAG (ANP) - De Giro555-actie voor de slachtoffers van het geweld in het Midden-Oosten eindigt op 31 januari, laat een woordvoerder weten. De actie startte in oktober.

Tijdens de nationale actiedag van de samenwerkende hulporganisaties in die maand werd zo'n 15 miljoen euro opgehaald, veel minder dan bij eerdere nationale inzamelingsdagen van Giro555. Rond de actie ontstond discussie over de besteding van het geld, omdat dat ten dele ook naar Israël gaat. Verder gaat het geld naar slachtoffers in Gaza, Libanon, de Westelijke Jordaanoever en Syrië.

Halverwege februari maakt de organisatie bekend hoeveel geld afgelopen maanden in totaal is opgehaald voor hulp aan het Midden-Oosten via Giro555. Organisaties hebben twee jaar de tijd om het geld uit te geven in de regio.