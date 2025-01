Meta stopt niet met factchecken van socialemediaberichten in EU

MENLO PARK (ANP/RTR) - Meta Platforms heeft momenteel geen plannen om ook in de Europese Unie, waaronder in Nederland, te stoppen met feitencontroles op socialemediaberichten. Het bedrijf maakte dinsdag bekend in de Verenigde Staten te stoppen met controles door onafhankelijke organisaties op Facebook-, Instagram- en Threadsberichten. De veranderingen gelden voor nu alleen in dat land, meldt een woordvoerder van Meta.

Techbedrijven worden in de EU actiever gereguleerd, voegt de woordvoerder daaraan toe. Het landenblok heeft een wet ingevoerd die van grote onlineplatforms als Meta eist dat ze hun gebruikers beschermen tegen bijvoorbeeld nepnieuws, terroristisch materiaal en onlinehaat, de Digital Services Act (DSA).

Meta kondigde dinsdag ook aan factcheckers in de VS te vervangen door een systeem dat lijkt op dat van X. Dat platform heeft een functie waarmee gebruikers commentaar kunnen leveren bij mogelijk misleidende berichten. De Europese Commissie doet onderzoek naar deze zogenoemde community-opmerkingen op X. De commissie kijkt of dit systeem wel goed werkt en of het socialemediaplatform van Elon Musk genoeg aandacht en middelen aan de strijd tegen desinformatie besteedt.