ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump dringt bij Zelensky aan op deal met Rusland

Samenleving
door anp
vrijdag, 13 februari 2026 om 19:20
anp130226221 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft bij zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky aangedrongen op een deal met Rusland. Als Zelensky niet nu in actie komt, mist hij een "geweldige kans" voor vrede, aldus Trump tegen verslaggevers bij het Witte Huis. Rusland wil volgens hem een deal sluiten.
Trump beloofde bij zijn aantreden ruim een jaar geleden dat hij de oorlog tussen Oekraïne en Rusland snel zou stoppen. De VS praten sinds de herfst regelmatig met Oekraïne en Rusland op hoog niveau daarover.
Oekraïne en Rusland kwamen in januari en februari in Abu Dhabi bijeen voor zeldzaam direct overleg. Dat gebeurde onder bemiddeling van de VS. Het Kremlin zegt dat dinsdag en woensdag verder wordt gepraat, maar ditmaal in het Zwitserse Genève.
