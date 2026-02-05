Actie No Waste Army voorkomt verspilling 916.000 kilo groenten

BREDA (ANP) - No Waste Army heeft in drie weken tijd met een landelijke actie 916.000 kilo groenten 'gered' die dreigden te worden verspild. De groenten zijn onder meer naar de Voedselbank en noodhulp gegaan.

De actie ontstond volgens het voedselcollectief nadat meerdere boeren met volle loodsen met groenten bleven zitten. Dit kwam door "een uitzonderlijk goed groeiseizoen, strenge kwaliteitseisen en het plotseling terugtrekken van een grote supermarktketen". Daardoor dreigden eetbare groenten weggegooid te worden of te worden verwerkt tot veevoer. No Waste Army besloot daarop actie te voeren.

De actie leidde tot ruim 31.000 bestellingen en donaties. "Door het hele land openden boeren hun erven voor ophaaldagen en werd een groot deel van het overschot herbestemd", aldus No Waste Army.

Volgens medeoprichter Thibaud van der Steen laat de actie zien "dat mensen meer dan bereid zijn om zogenaamd 'imperfecte' groenten te kopen. Groenten die nu te groot, te klein of te krom worden genoemd, zijn gewoon van perfecte kwaliteit en smaak."