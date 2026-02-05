OM onderzoekt nog eens negen sterfgevallen in zaak Funcaps

ZWOLLE (ANP) - Het Openbaar Ministerie onderzoekt nog eens negen sterfgevallen, die mogelijk verband houden met medicijnen besteld via website Funcaps. Dat bleek donderdag tijdens een tweede inleidende zitting tegen de twee verdachten, die de website zouden hebben gerund. Het totaal aantal is daarmee opgelopen tot 58. Volgens de officier van justitie zijn in totaal 68 gevallen onderzocht en bleek bij tien gevallen geen sprake van een link.

Volgens de officier waren de verdachten bekend met de sterfgevallen, maar maakten deze weinig indruk en waren ze "ingecalculeerd in de bedrijfsvoering", zei ze. "Het was collateral damage."

Ze waarschuwde dat na de vorige zitting in november het beeld was ontstaan dat Funcaps nette medicijnen verkocht die bedoeld waren om het leven gezelliger te maken. "Het gaat over middelen die schadelijk zijn voor leven en gezondheid." Ook werden ze niet geleverd aan mensen die op zoek waren naar 'fun', maar aan mensen in geestelijke nood, aldus de officier.

Illegale handel in medicijnen

De verdachten, Jord van W. (31) uit Ulestraten en Stefan P. (30) uit Valkenburg, werden samen met een derde verdachte in augustus opgepakt voor illegale handel in medicijnen. Twee van hen zitten nog vast, de derde is op vrije voeten.

Hun handel zou zijn begonnen in juli 2020. Volgens het OM zette het bedrijf in vijf jaar tijd 42 miljoen euro om.