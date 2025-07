Actie XR bij cruiseschip Amsterdamse terminal voorbij

AMSTERDAM (ANP) - De actie van Extinction Rebellion (XR) zondag rond een cruiseschip bij de Passagiersterminal Amsterdam is weer voorbij. Rond 04.30 uur probeerden ongeveer dertig betogers vanaf bootjes, kano's en opblaasbare drijvers te voorkomen dat het schip kon aanleggen. Twee uur later stopten de demonstranten met de actie.

Volgens de actiegroep is het schip, de Celebrity Eclipse, een "drijvende milieuramp", met slechte scores op lucht- en watervervuiling in internationale milieubeoordelingen. "Mensen komen maar één dag, bezoeken hoogstens een kaaswinkel en een museum. Amsterdam verdient er niets aan. En het is vele malen vervuilender dan vliegen."

Op de livestream van de actiegroep evalueert de groep vanaf de kade hoe de actie is verlopen. Een woordvoerster zegt dat het "in elk geval" is gelukt om te zorgen voor vertraging en oponthoud. De groep overweegt aangifte te doen omdat havenboten over hun bootjes zouden zijn gevaren. "Levensgevaarlijk, dat is poging tot doodslag", zegt een andere XR-woordvoerder.