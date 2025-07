Israëlisch leger: gevechtspauzes in drie gebieden in Gaza

Het Israëlische leger heeft gevechtspauzes aangekondigd in drie aangewezen delen van Gaza. De "tactische pauze" volgt kort nadat het leger liet weten stappen te nemen om de humanitaire crisis in de Palestijnse enclave te verlichten na internationale druk en waarschuwingen van hulporganisaties over de toenemende hongersnood.

De pauzes beginnen zondag en moeten volgens het leger tot nader order dagelijks plaatsvinden tussen 10.00 uur en 20.00 uur lokale tijd in de dichtbevolkte gebieden Al-Mawasi, Deir al-Balah en Gaza-stad. Tussen 06.00 uur en 23.00 uur worden daarnaast permanente beveiligde routes aangewezen.

De Egyptische staatstelevisie Al Qahera News TV meldde in de nacht van zaterdag op zondag dat vrachtwagens met hulpgoederen vanuit Egypte onderweg zijn naar de grens met Gaza bij Rafah.