Actiegroep: koning moet opstaan voor chanoekaconcert

AMSTERDAM (ANP) - De actiegroep Opstaan tegen Antisemitisme heeft koning Willem-Alexander donderdag in een brief gevraagd zich uit te spreken voor het chanoekaconcert in het Concertgebouw in Amsterdam. De annulering van het chanoekaconcert is volgens de groep een bestuurlijke fout en een moreel dieptepunt.

Het Concertgebouw annuleerde het jaarlijkse concert, dat gegeven zou worden op 14 december, omdat het niet wilde dat de voorgestelde voorzanger, Shai Abramson, zou optreden vanwege zijn banden met het Israëlische leger. Het was volgens het Concertgebouw niet gelukt om met Stichting Chanukah Concert tot overeenstemming te komen over een alternatief voor het optreden van de voorzanger.

Oprichtster Geke van der Sloot van de actiegroep Opstaan tegen Antisemitisme zegt dat "de woede en het verdriet binnen de Joodse gemeenschap - in Nederland én Israël - groot zijn. Het Concertgebouw heeft een verkeerde afslag genomen. Dit gedrag mag niet zonder gevolg blijven."