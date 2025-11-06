ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Actiegroep: koning moet opstaan voor chanoekaconcert

Samenleving
door anp
donderdag, 06 november 2025 om 6:59
anp061125052 1
AMSTERDAM (ANP) - De actiegroep Opstaan tegen Antisemitisme heeft koning Willem-Alexander donderdag in een brief gevraagd zich uit te spreken voor het chanoekaconcert in het Concertgebouw in Amsterdam. De annulering van het chanoekaconcert is volgens de groep een bestuurlijke fout en een moreel dieptepunt.
Het Concertgebouw annuleerde het jaarlijkse concert, dat gegeven zou worden op 14 december, omdat het niet wilde dat de voorgestelde voorzanger, Shai Abramson, zou optreden vanwege zijn banden met het Israëlische leger. Het was volgens het Concertgebouw niet gelukt om met Stichting Chanukah Concert tot overeenstemming te komen over een alternatief voor het optreden van de voorzanger.
Oprichtster Geke van der Sloot van de actiegroep Opstaan tegen Antisemitisme zegt dat "de woede en het verdriet binnen de Joodse gemeenschap - in Nederland én Israël - groot zijn. Het Concertgebouw heeft een verkeerde afslag genomen. Dit gedrag mag niet zonder gevolg blijven."
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 86796001

Wasverzachter en andere producten die meer kwaad dan goed doen

ANP-539160548

Oud-tennisprof Dennis van Scheppingen de cel in voor verkrachting van minderjarige jongens

ANP-495810699

Bakken en braden in olijfolie? Let goed op welke van de drie soorten je kiest

ANP-540138148

Steeds meer jonge mensen in de VS hebben geheugenproblemen: dit zijn de oorzaken

ANP-493613273

Downshiften: steeds meer hoogopgeleiden kiezen voor een praktische baan

ANP-540375221

De hypocrisie van woke: "Mensen willen alleen laten zien dat ze tot de elite behoren"

Loading