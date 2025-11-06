ECONOMIE
Oekraïne bestookt Russische stad Volgograd met drones

Samenleving
door anp
donderdag, 06 november 2025 om 6:47
MOSKOU (ANP/REUTERS) - Oekraïne heeft donderdag de Zuid-Russische stad Volgograd aangevallen met drones. Daarbij ontstond brand in een industriegebied en kwam minstens één man om het leven, meldt de gouverneur van de regio.
Volgens de autoriteiten werd een 48-jarige man door rondvliegend schroot gedood en brak in het district Krasnoarmejsk brand uit na de aanval. Volgens het Russische persbureau RIA werden 75 Oekraïense drones neergehaald.
Russische media melden dat uit voorzorg dertien luchthavens in het land het vliegverkeer tijdelijk stillegden tijdens de droneaanval.
