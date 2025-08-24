Actiegroep XR blokkeert aanmeren cruiseschip in Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - Enkele tientallen aanhangers van Extinction Rebellion (XR) hebben zondagmiddag actiegevoerd bij de cruiseterminal aan de Wilhelminakade in Rotterdam. Vanaf het water van de Nieuwe Maas probeerden ze te voorkomen dat een cruiseschip van rederij P&O uit Southampton zou aanmeren.

Een verslaggever van het ANP zag dat actievoerders met kano's en roeibootjes tussen de wal en het schip heen en weer voeren. Honderden mensen, zowel aan wal als op het schip, waren getuige van de actie. De demonstranten op het water werden gesteund door enkele tientallen betogers aan wal.

Na ongeveer anderhalf uur was de actie voorbij en kon het schip alsnog aanmeren. XR ziet deze schepen als "drijvende milieurampen". Volgens de actiegroep stoot een cruiseschip per persoon en per kilometer gemiddeld twee keer zoveel CO2 uit als een vliegtuig. De groep belooft meer acties. "Wij gaan door met acties als deze totdat deze schadelijke toeristenindustrie uit Nederland is verbannen."