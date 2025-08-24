ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Actiegroep XR blokkeert aanmeren cruiseschip in Rotterdam

Samenleving
door anp
zondag, 24 augustus 2025 om 19:03
anp240825097 1
ROTTERDAM (ANP) - Enkele tientallen aanhangers van Extinction Rebellion (XR) hebben zondagmiddag actiegevoerd bij de cruiseterminal aan de Wilhelminakade in Rotterdam. Vanaf het water van de Nieuwe Maas probeerden ze te voorkomen dat een cruiseschip van rederij P&O uit Southampton zou aanmeren.
Een verslaggever van het ANP zag dat actievoerders met kano's en roeibootjes tussen de wal en het schip heen en weer voeren. Honderden mensen, zowel aan wal als op het schip, waren getuige van de actie. De demonstranten op het water werden gesteund door enkele tientallen betogers aan wal.
Na ongeveer anderhalf uur was de actie voorbij en kon het schip alsnog aanmeren. XR ziet deze schepen als "drijvende milieurampen". Volgens de actiegroep stoot een cruiseschip per persoon en per kilometer gemiddeld twee keer zoveel CO2 uit als een vliegtuig. De groep belooft meer acties. "Wij gaan door met acties als deze totdat deze schadelijke toeristenindustrie uit Nederland is verbannen."
Vorig artikel

Vingegaard wint tweede etappe Vuelta en grijpt leiderstrui

Volgend artikel

Eerste schermen met boodschap 'Wij eisen de nacht op' te zien

POPULAIR NIEUWS

208801197 l

Je leven zal nooit meer hetzelfde zijn na het lezen van deze 11 simpele tips

82ff3660-36f0-11f0-a175-eb6d05349cb6

Ervaren Britse skydiver Jade Damarell (32) springt haar dood tegemoet uit liefdesverdriet

ANP-516905169 (1)

Dit is banksying: de lelijke datingtrend die nog erger is dan ghosten

143709198_l

Waarom je de ware niet vindt, volgens een psycholoog

43778204_l

Wat vinden mannen (gemiddeld natuurlijk) mooie borsten

ANP-509279423

Hardlopen slecht voor je knieën? Integendeel: dit zijn de voordelen