Eerste schermen met boodschap 'Wij eisen de nacht op' te zien

Samenleving
door anp
zondag, 24 augustus 2025 om 19:04
bijgewerkt om zondag, 24 augustus 2025 om 19:34
anp240825098 1
De eerste digitale schermen met daarop de boodschap 'Wij eisen de nacht op, laat vrouwen veilig thuiskomen' zijn zondagmiddag zichtbaar. Een ANP-verslaggever ziet de tekst van de actie, die werd opgezet om aandacht te vragen voor seksueel geweld tegen vrouwen en femicide, in een aantal abri's op perrons van station Utrecht Centraal. Het woord 'nacht' wordt daarin afgewisseld met 'dag'. Volgens initiatiefnemer Danique de Jong is de boodschap inmiddels op alle stations in Nederland zichtbaar.
Ook langs snelwegen zijn de actieborden inmiddels te zien. Zo wordt de boodschap geprojecteerd op een groot scherm langs de A2 bij Maastricht Aachen Airport, meldt L1 Nieuws. De Jong laat weten dat de boodschap uiteindelijk op meer dan tachtig locaties langs de snelweg te zien zal zijn.
De Jong begon de actie vrijdag, aan het einde van een week met nieuws over zedendelicten en femicide. Via crowdfunding is sindsdien al bijna 265.000 euro ingezameld om de 'Wij eisen de nacht op'-boodschap op reclameborden door heel Nederland te projecteren, onder andere op stations en langs snelwegen.
