Vingegaard wint tweede etappe Vuelta en grijpt leiderstrui

LIMONE PIEMONTE (ANP) - Jonas Vingegaard heeft in Italië de tweede etappe gewonnen in de Vuelta. De Deen van Visma - Lease a Bike was na 159,5 kilometer de beste in de etappe van Alba naar Limone Piemonte met finish bergop. Hij troefde de Italiaan Giulio Ciccone en de Fransman David Gaudu in de sprint af. Vingegaard neemt ook de leiderstrui over van de Belg Jasper Philipsen.

Voor Vingegaard is het de derde zege van het seizoen. De Deen won eerder een rit en het eindklassement in de Ronde van de Algarve. In de Tour de France, waarin hij als tweede eindigde, bleef hij zonder ritzege.

De Ronde van Spanje gaat maandag verder met een heuvelachtige rit van San Maurizio Canavese naar Ceres.

Natte omstandigheden

In bewolkte en soms natte omstandigheden reden vier vluchters lang vooruit in de aanloop naar de 10 kilometer lange slotklim, die niet heel steil was. Dat waren de Tsjech Jakub Otruba, de Belg Liam Slock, de Sloveen Gal Glivar en de later aangesloten Spanjaard Sinuhé Fernández. Op de slotklim werden de laatsten van hen teruggepakt.

Daarvoor was er nog een grote valpartij op 26 kilometer van de streep. Bij een rotonde op een nat wegdek gingen de renners in het peloton massaal onderuit, onder wie Vingegaard en meerdere van zijn ploeggenoten. De Fransman Axel Zingle had op het eerste gezicht zijn schouder uit de kom en moest die laten terugzetten, maar hij kon zijn wedstrijd hervatten.

Grote groep

Een grote groep ging de laatste kilometer in, waarbij Felix Gall de sprint begon. Ciccone leek de beste versnelling te hebben, maar Vingegaard ging hem nog net voorbij. In het klassement heeft de Deen 4 seconden voorsprong op Ciccone en 6 op Gaudu.

Vingegaard zei dat hij de kans op een ritzege niet kon laten passeren. "Het is even geleden sinds mijn laatste overwinning", aldus de Deen in het flashinterview. "Ik ben heel blij met de zege en de leiderstrui. Ik zat in het wiel van Ciccone en dacht eigenlijk dat ik er niet voorbij zou kunnen, maar het was na de laatste bocht toch nog langer naar de streep."

De Deen zei ook dat hij niet te veel schade had opgelopen bij de valpartij. "Ik viel behoorlijk hard, maar het is niet zo erg geworden omdat het zo glad was en je meer doorgleed."