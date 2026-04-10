Actievoerders bezetten twee spoorlijnen Betuweroute

ELST (ANP) - Enkele tientallen activisten van Geef Tegengas blokkeren vrijdagmiddag de Betuweroute. Ze protesteren daarmee onder andere tegen mensenrechtenschendingen wereldwijd en de klimaatcrisis, meldt de groep. De actievoerders zeggen zich tussen Lent en Elst toegang tot twee spoorlijnen te hebben verschaft en blokkeren het vervoer in beide richtingen. Over dit stuk spoor rijden goederentreinen.

Volgens ProRail staan er zo'n zestig mensen op het spoor. Dat meldt de spoorbeheerder op basis van informatie van de politie. "Demonstreren is een groot recht, maar het spoor is daar geen geschikte en veilige plek voor", aldus een woordvoerster van ProRail. Volgens de organisatie van de spoorblokkade hebben sommige activisten zich aan het spoor vastgeketend.

Een woordvoerder van goederenvervoerder DB Cargo laat weten dat het bedrijf op de hoogte is van het feit dat er demonstranten op het spoor staan. Over de precieze gevolgen ervan kan het bedrijf nog niets zeggen.

'Vervuilende troep'

De politie is aanwezig bij het spoor maar grijpt nog niet in. Of en wanneer de politie mensen van de rails haalt, ligt bij de gemeente Overbetuwe. Het ANP heeft de gemeente om een reactie gevraagd.

Geef Tegengas bezette in oktober een spoorweg in de Rotterdamse haven. Daarbij werden ruim driehonderd mensen aangehouden. De actiegroep eist dat "Nederland per direct een volledig wapen- en handelsembargo met Israël implementeert, stopt met de import, export en doorvoer van producten en grondstoffen gelinkt aan mensenrechtenschendingen en een plan maakt om zo snel mogelijk alle andere vervuilende troep uit te bannen." Als dat niet gebeurt, zijn de activisten bereid om hun acties uit te breiden naar "andere logistieke knelpunten."