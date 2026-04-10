Fregat naar Zuidoost-Azië, blijft mogelijk in Midden-Oosten

DEN HAAG (ANP) - Het fregat Zr.Ms. De Ruyter vertrekt aanstaande zondag richting Zuidoost-Azië, maar blijft mogelijk in het Midden-Oosten. Het luchtverdedigings- en commandofregat gaat in ieder geval door de Rode Zee, om daar bij te dragen aan een internationale missie om de scheepvaart te beschermen.

Maar Nederland "behoudt zich de mogelijkheid om in te spelen op ontwikkelingen in het gebied". Het kabinet heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat het een militaire bijdrage in de Straat van Hormuz onderzoekt. Het kabinet benadrukt dat er voor Nederland "grote belangen op het spel" staan.

Het fregat is onder meer uitgerust met een NH90-helikopter, die zowel boven zee als land opdrachten kan uitvoeren. Net zoals de Evertsen beschikt de De Ruyter niet over een werkend kanon, omdat dat later wordt vervangen. "Het schip beschikt echter over voldoende alternatieve middelen ter zelfverdediging", aldus Defensie.