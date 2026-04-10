Onderzoek: 87 procent van vapende mensen gebruikt illegale vapes

door anp
vrijdag, 10 april 2026 om 14:21
DEN HAAG (ANP) - Bijna negen op de tien mensen die vapen, gebruiken illegale vapes of vapes die op een illegale manier zijn gekocht. Vaak komen die via webshops of fysieke winkels in het buitenland binnen, schrijft onderzoeksbureau Bureau Beke in een rapport. Ze zijn bijvoorbeeld legaal in het buitenland verkocht, maar mogen vanwege de smaak niet in Nederland op de markt komen.
Het gaat om precies te zijn om 87 procent van de 'vapepopulatie'. Meestal is sprake van een "combinatie van illegale factoren", schrijven de onderzoekers: een te grote hoeveelheid vloeistof, een zoete smaak of verkoop via een illegaal kanaal.
Zorgminister Sophie Hermans is geschrokken van het hoge percentage illegale vapes, zei ze tegen het ANP. "Maar het past ook in een trend die we al een hele tijd zien." Ze heeft het over jongeren die met een vape onder hun kussen slapen en over klaplongen.
Voorlichting
De VVD-minister wil dat inspectie NVWA ook kan ingrijpen bij bedrijven die illegale vapes op voorraad hebben. Dat kan nu nog alleen als ze de vapes verkopen, wat lastig aan te tonen zou zijn. De maximumboetes bij illegale vapehandel gaan ook omhoog.
Hermans wil geen harde maatregelen nemen tegen mensen die zelf illegale vapes gebruiken. Ze zet in die gevallen in op voorlichting.
