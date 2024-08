Activisten blokkeren kolenschip in sluis Wijk bij Duurstede

WIJK BIJ DUURSTEDE (ANP) - Activisten van Kappen met Kolen hebben de Prinses Irenesluis in het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van Wijk bij Duurstede bezet. Ze blokkeren zo een binnenvaartschip met steenkool dat in een van de twee kolken (doorgangen) van de sluis ligt.

Door de blokkade zijn beide kolken gestremd en liggen er intussen zo'n acht andere schepen te wachten tot ze erdoor kunnen. Andere schepen kiezen een omvaarroute via Hagestein, maar "dat kost ze twee uur extra", zegt de sluismeester.

De eigenaar van de sluis, Rijkswaterstaat, zegt de klimaatactivisten tot 20.00 uur de tijd te geven om te vertrekken. "Want zolang ze moeten wachten, lijden de schippers economische schade", zegt een woordvoerster. De dienst wil daarom één van de twee kolken openzetten om de wachtende schepen door te laten. Door de stremming van de sluis ligt ook de inlaat van vers water naar Amsterdam stil, zodat de hoofdstad last kan krijgen van de indringing van zout water.

Het kolenschip, de TIM II, is met een lading steenkolen onderweg van de haven van Amsterdam naar Duitsland. "Jaarlijks worden er vanuit de haven van Amsterdam miljoenen tonnen steenkool - waaronder bloedkolen uit Colombia - richting Duitsland vervoerd (in 2022 14,2 miljoen ton). Kolen hebben een onevenredig hoog aandeel in de CO2-uitstoot, veroorzaken veel milieuschade bij de winning en leiden jaarlijks tot tienduizenden voortijdige sterfgevallen in verband met luchtvervuiling", meldt Kappen met Kolen als aanleiding voor de actie bij Wijk bij Duurstede.

Kappen met Kolen is gelieerd aan Extinction Rebellion.