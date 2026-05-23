Activisten Extinction Rebellion betreden spoor Utrecht Centraal

UTRECHT (ANP) - Actievoerders van Extinction Rebellion hebben het spoor betreden bij Utrecht Centraal. Ongeveer twintig activisten staan op twee verschillende plekken op het spoor, ziet een ANP-verslaggever. Zij hebben een spandoek bij zich waarop staat 'Genocide spoort niet'.

De actie is gericht tegen het kabinetsbeleid rond Israël. De gemeente Utrecht liet eerder weten de actie niet te zullen toestaan. "De politie zal op gezag van het Openbaar Ministerie optreden tegen (een poging tot) een blokkade", aldus de gemeente.