Paus bezoekt dumpplaats van giftig afval in Zuid-Italië

door anp
zaterdag, 23 mei 2026 om 13:44
NAPELS (ANP/AFP) - Paus Leo heeft een bezoek gebracht aan het gebied rond Napels waar jarenlang (illegale) lozingen van giftig afval hebben plaatsgevonden. De kerkleider veroordeelde deze "dodelijke mix van duistere belangen en onverschilligheid, die het natuurlijke en sociale milieu heeft vergiftigd".
In 2025 oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) dat Italië het leven schendt van zo'n 3 miljoen mensen die in het gebied op vergiftigde grond wonen, in een zaak die was aangespannen door burgers. Italië heeft twee jaar de tijd gekregen om wat aan de situatie te doen.
Tientallen jaren is onder regie van de Napolitaanse maffia, de Camorra, afval gedumpt en verbrand, vaak afkomstig uit het welvarende Noord-Italië. Het gebied wordt door de Italianen 'Land van Vuren' genoemd. In de omgeving komen verschillende vormen van kanker significant vaker voor, tot wel 30 procent.
