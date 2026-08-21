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Politie schiet bij incident in Sittard, verdachte gewond aan been

Samenleving
door anp
vrijdag, 21 augustus 2026 om 4:16
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SITTARD (ANP) - De politie heeft bij een incident aan het Stationsplein in Sittard op een verdachte geschoten. Die raakte daarbij gewond aan zijn been, zo laat de politie in een bericht op de website weten.
Rond 01.00 uur vond het incident plaats, nadat er een melding was binnengekomen over een verdachte situatie voor het politiebureau op het Stationsplein.
Volgens de politie ontstond vervolgens een situatie waarbij een agent heeft geschoten. De verdachte raakte daarbij gewond en is ter plekke behandeld, waarna hij is aangehouden en naar het ziekenhuis is gebracht. Het gaat om een 34-jarige man uit Nijmegen.
Omdat er is geschoten door de politie, doet de Rijksrecherche onderzoek naar het incident.
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