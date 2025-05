Activisten melden Israëlische droneaanval op hulpschip bij Malta

VALLETTA (ANP/RTR) - Een groep activisten die per schip noodhulp voor de Gazastrook probeert te regelen, zegt dat hun schip is aangevallen door Israëlische drones. Het vaartuig zou afgelopen nacht zijn geraakt toen het in de buurt van Malta over internationale wateren voer.

Volgens de Freedom Flotilla Coalition, de actiegroep achter de noodhulp, zorgde de aanval voor een brand aan boord en ontstond er een breuk in de romp. De Maltese regering meldt dat de brand inmiddels onder controle is en dat alle zestien opvarenden ongedeerd zijn. Zij wilden het schip niet verlaten en zijn daar dus nog.

De organisatie stelt dat de droneaanval gericht leek op de generator van het schip, waardoor de bemanning nu zonder stroom zit. Het vaartuig zou het risico lopen te zinken. Israël heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen.

Volgens de actiegroep waren er meer mensen aan boord dan de Maltese regering telde. In Malta zouden vrijwilligers uit 21 landen zijn opgestapt om noodhulp naar Gaza te brengen.