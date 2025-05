Weeronline: weekend begint zomers, maar eindigt koud

HOUTEN (ANP) - De temperatuur gaat dit weekend flink dalen. Op vrijdag is het nog zomers weer, met 25 tot 28 graden. Tegen het einde van het weekend daalt de temperatuur tot 11 of 12 graden, meldt Weeronline.

In de noordelijke kustregio's koelt het vrijdag al af, de wind is daar naar het noordwesten gedraaid. In het oosten en noordoosten kan een bui ontstaan. Zaterdag begint op de meeste plaatsen zonnig, alleen in het zuiden trekken er wolkenvelden over en kan een bui vallen. Landinwaarts liggen de temperaturen maximaal tussen 15 en 19 graden.

Op zondag is het wisselend zonnig en bewolkt. Door de noordelijke wind is het een stuk kouder dan de afgelopen dagen. Tijdens de dodenherdenking om 20.00 uur koelt het af naar 9 of 10 graden en blijft het droog.

Bevrijdingsdag start bewolkt met verspreid over het land een enkele bui, maar eindigt met zon. De temperatuur ligt maximaal tussen 12 en 15 graden. Dit blijft in de dagen erna hetzelfde, later in de week wordt het weer warmer.