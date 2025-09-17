Activisten projecteren Epstein-video op kasteel voor bezoek Trump

LONDEN (ANP) - Demonstranten projecteerden dinsdag beelden van Donald Trump en zedendelinquent Jeffrey Epstein op een kasteel in Engeland, waar de Amerikaanse president zal verblijven tijdens zijn staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk.

De groep Led by Donkeys, die bekendstaat om zijn virale stunts gericht op politici, zond een minutenlange videomontage uit op een van de torens van Windsor Castle, ten westen van Londen.

De beelden - die kort voor Trumps aankomst in Groot-Brittannië werden getoond - omvatten de arrestatiefoto ('mugshot') van de president, portretten van Epstein, krantenkoppen en beelden van de twee mannen die samen dansen. De arrestatiefoto van Trump stamt uit augustus 2023, toen hij in de zuidelijke staat Georgia strafrechtelijk werd vervolgd voor verkiezingsfraude.

Trump is dinsdag aangekomen in Londen. Hij is daar voor zijn tweede staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk.