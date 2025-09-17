ECONOMIE
Politie onderzoekt brand woning Rotterdam door mogelijk explosief

Samenleving
door anp
woensdag, 17 september 2025 om 3:15
ROTTERDAM (ANP) - De politie van Rotterdam doet onderzoek naar een brand die is ontstaan op de Verschoorstraat in Rotterdam-Zuid. Voorafgaand aan de brand werd om 23.30 uur een knal gehoord. Er is een onderzoek gestart naar de mogelijke oorzaak van de brand, meldt de politie op X.
De brand was vrij snel onder controle, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.
Een persoon moest door ambulancepersoneel nagekeken worden wegens het inademen van rook, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Verder raakte niemand gewond.
