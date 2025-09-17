Krant: Japan erkent voorlopig geen Palestijnse staat

TOKIO (ANP) - Japan zal voorlopig geen Palestijnse staat erkennen en premier Shigeru Ishiba zal deze maand een relevante vergadering van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties overslaan. Dat meldt de Japanse krant Asahi op basis van regeringsbronnen.

Als het Asahi-bericht klopt, dan staat het Japanse standpunt haaks ​​op de pogingen van de G7-landen Frankrijk, Groot-Brittannië en Canada, evenals dat van Australië, om een ​​Palestijnse staat te erkennen. Japan is lid van de G7, een groep van zeven rijke landen. Binnen de G7 hebben Duitse en Italiaanse functionarissen een onmiddellijke erkenning van Palestina "contraproductief" genoemd.

De Verenigde Staten, Israëls nauwste bondgenoot, zijn tegen erkenning van een Palestijnse staat.