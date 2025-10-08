Activisten universiteitsgebouw Nijmegen aangehouden

NIJMEGEN (ANP) - De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag meerdere arrestaties verricht bij het bezette Goudsmitpaviljoen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Om hoeveel arrestaties het gaat en hoe de ontruiming is verlopen, wist de politie woensdagochtend rond 07.00 uur niet te melden.

Volgens De Gelderlander is de bezetting in de nacht beëindigd, maar een woordvoerster van de politie deed daar toen geen uitspraken over. De krant meldt dat een politieagent ter plaatse sprak over 23 aanhoudingen wegens huisvredebreuk.

Eerder staakte de politie uit veiligheidsoverwegingen een ontruimingsactie van het pand, waarin zich onder meer supergeleidende magneten en koelgassen bevinden. De demonstranten bevonden zich sinds dinsdagochtend in het pand aan de Heyendaalseweg.

De activisten van Nijmegen Student Encampment willen dat de universiteit aangekondigde nieuwe samenwerkingen met Israëlische instituten staakt. Een woordvoerder noemde het teleurstellend dat leden van het College van Bestuur daar in gesprekken dinsdag niet over wilden praten. Universiteitswoordvoerders bevestigen dat de gesprekken er alleen op gericht waren de activisten te laten vertrekken.