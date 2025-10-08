Inzameling Midden-Oosten biedt hulp aan zeker half miljoen mensen

DEN HAAG (ANP) - In het afgelopen jaar ontvingen "zeker 500.000 mensen" in het Midden-Oosten noodhulp met geld dat via een inzamelingsactie in Nederland bijeen werd gebracht, meldt Giro555 woensdag. Er ging hulp naar Gaza, de Westelijke Jordaanoever, Libanon, Israël en Syrië.

Eind vorig jaar droegen veel Nederlanders bij aan de landelijke inzamelcampagne, die 25,6 miljoen euro opbracht. Door het aanhoudende geweld in het gebied verkeren miljoenen mensen in nood, aldus de samenwerkende hulporganisaties waaronder het Rode Kruis, Oxfam Novib en UNICEF Nederland.

In totaal is er al 9,1 miljoen euro uitgegeven aan noodhulp en wederopbouw "en de hulp gaat door", aldus Giro555 in een verklaring.

Gaza

Het grootste deel van het bestede geld (55,7 procent) ging naar Gaza. Ook in de komende tijd zijn er miljoenen beschikbaar om de extreme nood in Gaza te verzachten, zegt actievoorzitter Harm Goossens van Giro555. "Maar toegang en veiligheid staan onder enorme druk. Dat baart ons grote zorgen. Er moet direct een einde komen aan het geweld en de poorten moeten helemaal open, zodat hulpverleners hun werk op grotere schaal kunnen uitvoeren."

In Gaza gaat noodhulp naar onder meer ambulances, ziekenhuiszorg en mobiele klinieken, water, eten en tenten. "Denk ook aan de vaccinatiecampagne voor polio en de aanleg van sanitaire voorzieningen. Dat is allemaal van levensbelang. We gaven de afgelopen tijd 5 miljoen euro uit in Gaza, waarmee we honderdduizenden mensen hielpen. Ook de komende tijd blijft dit onze focus. In totaal kregen 45.000 mensen in de gehele regio toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen. Al bijna 111.000 mensen ontvingen voedsel en voor ruim 256.000 personen was er gezondheidszorg."

Schoon drinkwater en financiële bijstand

Zo'n 30 procent van de uitgegeven donaties ging naar Libanon, waar mensen door conflict ontheemd raken. Met geld van Giro555 krijgen mensen toegang tot schoon drinkwater, via zonnepanelen die worden geïnstalleerd op grote waterpompen. Er zijn projecten voor onderwijs, mentale steun en financiële bijstand. De overige gelden zijn besteed in Syrië (6,6 procent), de Westelijke Jordaanoever (6,5 procent) en Israël (1,2 procent).

Zo ondersteunde Kerk in Actie in zuidwest-Israël ruim zeshonderd vrouwen in vier niet-erkende bedoeïenendorpen via de teelt van za'atar en honingproductie, "wat bijdraagt aan economische zelfstandigheid en veerkracht". Op de Westelijke Jordaanoever is er steun voor kleine ondernemers, in Syrië zijn er voedingsprogramma's voor moeders en jonge kinderen opgezet.