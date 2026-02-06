ECONOMIE
Activistenvloot wil opnieuw op Gaza varen

Samenleving
door anp
vrijdag, 06 februari 2026 om 14:20
anp060226117 1
GAZA-STAD (ANP/AFP) - De activisten die afgelopen jaar met een scheepsvloot probeerden Gaza te bereiken maar werden gestopt door Israël, gaan een nieuwe poging ondernemen. Dat zegt een van de destijds gearresteerde opvarenden, Thiago Avila. De flotilla zal op dezelfde dag als de eerdere missie vertrekken, 29 maart. Tegelijkertijd zal een groep over land vertrekken in een poging Gaza te bereiken.
De zogenoemde Global Summit Flotilla kreeg afgelopen jaar veel aandacht, niet in de laatste plaats vanwege de manier waarop Israël, dat al jaren een zeeblokkade opwerpt voor Gaza, met de arrestanten omging. Meer dan vijftig schepen vertrokken toen naar de Gazaanse kust, om daar noodhulp te bieden aan Palestijnen. Onder de opvarenden waren Greta Thunberg en enkele Nederlanders.
"We zullen vertrekken vanuit Barcelona, Tunis, Italië en vele andere havens die niet bekendgemaakt zijn", aldus Avila. Het doel is om met "duizenden, afkomstig uit meer dan honderd landen" af te reizen.
