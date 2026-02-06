ECONOMIE
Beune tegen Weidemann op 3000 meter, Groenewoud treft Wiklund

door anp
vrijdag, 06 februari 2026 om 14:16
MILAAN (ANP) - Joy Beune neemt het op de eerste dag van het olympisch schaatstoernooi in Milaan in de slotrit van de 3000 meter op tegen Isabelle Weidemann uit Canada. Dat is de uitkomst van de loting van de eerste schaatsafstand op de Olympische Spelen van Milaan. Beune is de regerend wereldkampioene op de 3000 meter.
Marijke Groenewoud komt in de rit ervoor in actie tegen Ragne Wiklund uit Noorwegen.
Merel Conijn opent het olympisch schaatstoernooi. De debutante rijdt in de eerste van tien ritten tegen Laura Hall uit Canada.
De wedstrijd in het Milano Speed Skating Stadium begint zaterdag om 16.00 uur.
