Actrice Petra Laseur (85) overleden

- Actrice Petra Laseur is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt haar zoon zondagavond aan het ANP. De tweevoudig Theo d'Or-winnares was al langere tijd ziek en stierf in de nacht van donderdag op vrijdag. Laseur is vredig ingeslapen in haar woning in Amsterdam.

De Amsterdamse maakte vorig jaar in de podcast Lang Zal Ze Leven bekend dat ze ernstig ziek was en dat ze zich niet wilde laten behandelen. Ze zei destijds aan "iets niet herstelbaars" te lijden.

Laseur speelde na haar afstuderen aan de Toneelschool in 1959 bij diverse grote gezelschappen zoals De Nederlandse Comedie, Globe, Toneelgroep Amsterdam en Het Nationale Toneel. Ze won grote prijzen zoals de Colombina voor haar rol in Oom Wanja (1969) en twee Theo d'Ors, voor haar hoofdrollen in Hedda Gabler (1972) en Groot en Klein (1981). Ook speelde ze mee in de serie Dossier Verhulst (1987) en de film Familie (2001). In 2011 speelde Laseur de rol van koningin Wilhelmina in de musical Soldaat van Oranje.