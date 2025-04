Democratische, Joodse gouverneur VS meldt aanslag op residentie

HARRISBURG (ANP/BLOOMBERG) - De Democratische gouverneur van Pennsylvania, Josh Shapiro, meldt dat zijn ambtswoning in de hoofdstad Harrisburg het doelwit was van een brandaanslag terwijl hij en zijn gezin er sliepen. Niemand raakte gewond. De politie vermoedt brandstichting.

De brand veroorzaakte aanzienlijke schade aan een deel van de residentie. Shapiro en zijn gezin bevonden zich in een ander deel. Ze werden gewekt door de politie. Een dag eerder had de Joodse Shapiro een afbeelding van een gedekte tafel voor de traditionele pesachmaaltijd op sociale media geplaatst.

Shapiro (51) verwierf bekendheid binnen de Democratische Partij toen hij de door huidig president Donald Trump gesteunde Republikein Doug Mastriano versloeg in de gouverneursrace van Pennsylvania in 2022 met bijna 15 procentpunten. Hij wordt genoemd als mogelijke kandidaat bij de presidentsverkiezingen in 2028.