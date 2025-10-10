ECONOMIE
Adoptiedochter martelde neergestoken Duitse burgemeester

Samenleving
vrijdag, 10 oktober 2025 om 17:38
KEULEN (ANP/DPA) - De 17-jarige adoptiedochter die wordt verdacht van het neersteken van haar moeder, de net gekozen burgemeester van het West-Duitse Herdecke, heeft haar urenlang in de kelder bedreigd en gemarteld. Politiebronnen bevestigen die melding door de krant Bild.
Het meisje zou met een deospray en een aansteker hebben geprobeerd haren en kleren van haar moeder in brand te steken. De tiener zou daarna met een mes hebben gestoken. De twee zouden langdurig en luidruchtig hebben geruzied. In het huis werden voor de komst van de hulpdiensten grote bloedsporen verwijderd. De dochter belde zelf het alarmnummer.
Het slachtoffer, de 57-jarige sociaaldemocraat en jurist Iris Stalzer, is inmiddels buiten levensgevaar. Het motief is nog onduidelijk. Binnen het gezin zouden vaker spanningen zijn geweest. De 15-jarige adoptiezoon was thuis tijdens de aanval. Zijn rol wordt nog onderzocht.
