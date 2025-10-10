Hegseth: Qatar mag F-15-piloten trainen op luchtmachtbasis Idaho

WASHINGTON (ANP) - De Qatarese luchtmacht mag binnenkort gebruikmaken van delen van de Amerikaanse luchtmachtbasis Mountain Home in Idaho. Dat meldt minister van Defensie Pete Hegseth, die eraan toevoegt dat het land een "leidende rol" heeft gespeeld bij het bereiken van een vredesakkoord tussen Israël en Hamas. Het land heeft zich sinds de aanslag van Hamas op Israël op 7 oktober 2023 opgeworpen als bemiddelaar voor die gesprekken.

Qatar kan de nog te bouwen faciliteiten gebruiken voor het trainen van piloten voor hun F-15-gevechtsvliegtuigen, waarvan het land er 36 heeft besteld. De eerste toestellen werden in 2021 geleverd.