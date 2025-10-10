ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hegseth: Qatar mag F-15-piloten trainen op luchtmachtbasis Idaho

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 17:36
anp101025213 1
WASHINGTON (ANP) - De Qatarese luchtmacht mag binnenkort gebruikmaken van delen van de Amerikaanse luchtmachtbasis Mountain Home in Idaho. Dat meldt minister van Defensie Pete Hegseth, die eraan toevoegt dat het land een "leidende rol" heeft gespeeld bij het bereiken van een vredesakkoord tussen Israël en Hamas. Het land heeft zich sinds de aanslag van Hamas op Israël op 7 oktober 2023 opgeworpen als bemiddelaar voor die gesprekken.
Qatar kan de nog te bouwen faciliteiten gebruiken voor het trainen van piloten voor hun F-15-gevechtsvliegtuigen, waarvan het land er 36 heeft besteld. De eerste toestellen werden in 2021 geleverd.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2504761837

De 10 besmettingshaarden in huis die je vergeet schoon te maken

gandr-collage (14)

De satellieten van Musk beginnen uit de lucht te vallen. Letterlijk

ANP-422510636

De reputatie van kamerlid Gijs van Dijk werd met donderend geraas vernietigd. Nu hij onschuldig blijkt blijft het doodstil

gemiddelde-gasprijs-2025-1

Nederlandse huishoudens betalen de hoogste gasrekening van Europa. Waarom?

skynews-iris-stalzer-germany_7045177

Duitse burgemeester urenlang gemarteld door haar stiefdochter

anp091025251 1

Trump zinspeelt op royement van Spanje als NAVO-lidstaat

generated-image (39)

7 wasmachine- en drogertrucs die écht werken (getest)

Loading