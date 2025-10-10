Zeeuws busvervoer staat weer 'op de rails', geen boete Connexxion

MIDDELBURG (ANP) - Na maanden waarin veel te veel bussen uitvielen, verloopt het openbaar vervoer in Zeeland weer naar tevredenheid van de provincie. Gedeputeerde Harry van der Maas stelde vervoersbedrijf Connexxion voor de zomer een ultimatum: als het percentage uitgevallen ritten voor 1 oktober niet was teruggebracht tot onder de 2 procent, zou een boete volgen. Van der Maas vertelde vrijdag dat afgelopen maand amper 1 procent van de bussen uitviel.

"Met dank aan Connexxion en de chauffeurs, die zich met hart en ziel inzetten", aldus de gedeputeerde. "Ik zie weer een positieve drive en enthousiasme onder de chauffeurs." Eerder in de week zei Van der Maas al dat busvervoer weer "goed op de rails" staat, maar hij was toen nog in afwachting van de cijfers van september.

Zeeland was lange tijd ontevreden over de haperende dienstverlening van Connexxion, dat eind 2026 het busvervoer in de provincie moet overdragen aan EBS. Dit voorjaar liep de rituitval op tot bijna 7 procent, terwijl dit volgens de afspraken slechts 0,2 procent mag zijn. Volgens Connexxion kwam dat door een personeelstekort, hoog ziekteverzuim en problemen met de bussen.

Mede door de instroom van nieuwe chauffeurs en een verbeterplan vallen nu steeds minder bussen uit. "We zijn heel blij hoe het nu loopt", aldus de gedeputeerde. "Maar de uitval moet zo laag mogelijk zijn, dat is in het belang van de reizigers. Die 2 procent is echt het plafond, daar blijf ik streng op." De provincie houdt dan ook "een vinger aan de pols" en heeft eind deze maand opnieuw een gesprek met Connexxion. Zeeland betaalde het bedrijf vorig jaar ruim 22 miljoen euro voor de exploitatie van het openbaar busvervoer.