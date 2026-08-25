Advies aan Hoge Raad: zaak Thijs H. niet opnieuw

DEN HAAG (ANP) - Het herzieningsverzoek dat de advocaat van Thijs H. heeft ingediend bij de Hoge Raad moet worden afgewezen. Dat adviseert de advocaat-generaal dinsdag aan de Hoge Raad.

H. werd in 2022 door het hof in Den Bosch veroordeeld tot 22 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het plegen van een moord in de Scheveningse Bosjes en twee moorden op de Brunssummerheide in mei 2019.

Volgens de verdediging verkeerde H. in een psychose toen hij de moorden pleegde en moet hij worden ontslagen van alle rechtsvervolging, waarbij geen gevangenisstraf wordt opgelegd. Het hof oordeelde dat hij niet volledig ontoerekeningsvatbaar was, maar verminderd.

Aanleiding om de Hoge Raad te vragen de zaak te herzien, was een uitspraak van het Centraal Tuchtcollege. Dat college heeft vorig jaar een psycholoog en psychiater in hoger beroep berispt voor fouten in hun rapportage in de zaak van H.