Zuid-Holland wil rust maar ook meer recreatie in Hollandse Duinen

DEN HAAG (ANP) - Het nieuwe Nationaal Park Hollandse Duinen langs de Zuid-Hollandse kust moet een plek worden waar mensen en dieren tot rust kunnen komen. Arno Bonte, gedeputeerde natuur voor de provincie Zuid-Holland, wil er op sommige plekken extra recreatiemogelijkheden realiseren terwijl op andere locaties juist de natuur voorrang krijgt. Door de natuur te verbeteren verwacht hij ook dat het makkelijker wordt om vergunningen te verlenen voor bijvoorbeeld het bouwen van woningen. Vergunningen daarvoor worden nu moeizaam verstrekt vanwege de problemen met stikstof.

Bonte noemt de uitgestrekte kuststrook en de gebieden er vlak achter "een mooi visitekaartje voor de provincie". Ook nu al trekken jaarlijks duizenden mensen naar de stranden, duinen en landgoederen. De plannen om bepaalde gebieden rustiger te maken voor dieren en het elders juist aantrekkelijker en toegankelijker te maken voor recreanten, krijgen volgens Bonte een steuntje in de rug nu het Rijk de status van nationaal park toekent. "Wij zijn er blij mee. Het is een erkenning voor de meer dan zestig partijen die samenwerken." Het gaat dan onder meer om gemeenten, waterschappen, natuurbeheerders en ondernemers.

Het nieuwe nationaal park ligt in het drukke en dichtbevolkte Zuid-Holland. Behalve stranden, bossen en duinen zijn ook steden, dorpen en de bollenvelden er onderdeel van. "Het is een uniek en onderscheidend natuurgebied waar inwoners van Zuid-Holland en anderen al jaren van genieten."

Versterking van de natuur

Het zou weleens een van de drukste nationale parken kunnen worden, beseft Bonte. "Er wonen hier bijna 4 miljoen mensen. Maar het gebied is bijna 50 kilometer lang en ruim 8 kilometer breed. Er is dus ruimte voor recreatie, maar er zijn ook voldoende mogelijkheden om de natuur te versterken. Er komen nu meer dan zevenduizend verschillende soorten planten en dieren voor."

Hollandse Duinen is het 22e nationale park in Nederland. Het uitgestrekte gebied van ruim 18.000 hectare ligt tussen Hoek van Holland en Hillegom. "Het is heel erg divers. De duinen zijn echt de verbindende schakel met steeds een ander achterland. We willen de natuur ook meer de steden en dorpen in brengen. Als je straks uit station Den Haag Centraal komt, loop je via het hertenkamp en het Haagse Bos zo het Nationaal Park Hollandse Duinen in."