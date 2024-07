AfD-prominent Höcke weer veroordeeld voor gebruik nazileus

HALLE (ANP/DPA) - Een bekende regionale AfD-leider is in Duitsland opnieuw veroordeeld voor het gebruik van een verboden nazislogan. De 52-jarige Björn Höcke kreeg een boete van bijna 17.000 euro.

Het gaat om de omstreden slogan "Alles für Deutschland". Höcke zou een menigte vorig jaar zijn voorgegaan in het gebruik van die leus tijdens een toespraak.

Het kopstuk van de Alternative für Deutschland is in mei ook al veroordeeld voor het gebruik van dezelfde kreet. Hij gaat daartegen in beroep. Nazisymboliek en -leuzen zijn verboden in Duitsland.

Höcke is lijsttrekker van zijn partij in het Oost-Duitse Thüringen. Daar worden dit jaar regionale verkiezingen gehouden. De AfD gaat aan kop in de peilingen.