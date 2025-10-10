GroenLinks-PvdA staat voor hogere NAVO-norm, verzekert Timmermans

DEN HAAG (ANP) - GroenLinks-PvdA wil net als andere partijen de uitgaven aan defensie opvoeren tot minimaal 3,5 procent van de omvang van de economie in 2035, verzekert partijleider Frans Timmermans. Hij kreeg tijdens het eerste grote lijsttrekkersdebat op Radio 1 kritiek omdat zijn partij slechts tot 2030 financiering heeft bedacht voor de hogere NAVO-norm. Waar de rest van moet worden betaald "is aan het kabinet-Timmermans II", zei hij.

VVD-leider Dilan Yeşilgöz zei te zijn geschrokken "dat sommige partijen de NAVO-norm niet halen". SGP-voorman Chris Stoffer zei dat GroenLinks-PvdA defensie "na 2030 als een baksteen laat vallen". Als de plannen van GroenLinks-PvdA worden uitgevoerd, moet na 2030 nog eens circa 10 miljard euro aan defensie-uitgaven worden ingepast in de begroting.

Timmermans zei "gecommitteerd" te zijn aan de afspraak om de uitgaven aan defensie de komende jaren fors op te voeren, maar wil eerst zien dat andere NAVO-landen hetzelfde doen. Andere lidstaten mogen niet "op de bagagedrager" gaan zitten, vindt hij.