Hermans wil wet eigen risico later behandelen, oppositie kwaad

DEN HAAG (ANP) - Gezondheidsminister Sophie Hermans (VVD) wil de behandeling van het wetsvoorstel om het eigen risico te verhogen uitstellen tot na de zomer. Dat werd donderdagavond duidelijk, toen Ingrid Coenradie (JA21) en Diederik van Dijk (SGP) voorstelden de behandeling uit te stellen en Hermans zich daar in kon vinden. Dit zorgde voor woede bij oppositiepartijen PRO, PVV en SP.

In de toelichting van de wet staat dat de wet uiterlijk begin juli behandeld moet zijn. Coenradie en Van Dijk willen eerst een analyse van de financiële effecten van de verhoging, zoals een aangenomen motie van Chris Stoffer (SGP) voorschrijft, afwachten en Hermans heeft daar begrip voor. Ze herhaalde meermaals dat haar harde deadline 1 oktober is. "Vanuit VWS zal alles op alles worden gezet om het proces in goede banen te leiden", aldus Hermans.

"Ik vind dit wel een heel raar figuur", zei Julian Bushoff (PRO) over de verandering van het tijdspad. "Wat speelt hier?", aldus Bushoff, die Hermans ervan beticht te onderhandelen met JA21 en SGP.