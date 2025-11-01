Advies water te koken rond Utrecht duurt zeker tot en met dinsdag

UTRECHT (ANP) - Het advies om in de regio Utrecht water drie minuten te koken voor gebruik, geldt in ieder geval tot en met dinsdag. Waterbedrijf Vitens heeft zaterdag twintig monsters van water uit het gebied genomen en op kweek gezet. Over twee dagen wordt dan duidelijk of de bacterie enterokokken is gevonden. "Dat proces kunnen we niet versnellen en moet zorgvuldig gebeuren", legt een woordvoerder uit.

VItens wil twee dagen achter elkaar schone testuitslagen hebben en dus kan het drinkwater in het gebied tot in ieder geval dinsdag niet direct worden gedronken. De woordvoerder zegt te hopen op een uitslag in de loop van de dinsdagmiddag. Als maandag uit de kweken van zaterdag blijkt dat de bacterie nog in het water zit, wordt het kookadvies verlengd.

Zaterdagochtend meldde Vitens dat de bacterie is gevonden in het water. Sindsdien geldt het kookadvies voor mensen in Utrecht, Bilthoven, Bosch en Duin, De Bilt, Bunnik, Groenekan, Maarssen, Oud-Zuilen, Tienhoven, Westbroek en Zeist aangeraden. Met het koken wordt de bacterie gedood en zo kan deze geen maag- en darmklachten meer veroorzaken.