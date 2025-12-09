Slimme robothand kan zelf denken: ideaal voor mensen met een geamputeerde arm

Voor veel mensen met een armprothese is het vasthouden van iets eenvoudigs, zoals een glas of een papiertje allesbehalve vanzelfsprekend. Elke beweging moet bewust worden gestuurd en dat kost enorm veel mentale energie. Een onderzoeksteam uit Utah denkt daar nu iets op gevonden te hebben: een prothesehand die samenwerkt met kunstmatige intelligentie.

Het idee is simpel maar vernieuwend: de gebruiker geeft de algemene instructie, terwijl de AI de fijne motoriek voor zijn rekening neemt. Daardoor beweegt de hand veel natuurlijker en is er minder kans dat voorwerpen omvallen, scheuren of vermorzeld worden. In experimenten bleken beginners met de slimme software aanzienlijk nauwkeuriger te bewegen dan zonder digitale assistent.

Om de computer ‘aan te leren’ wat een goede greep is, kregen de vingertoppen kleine sensoren die druk en afstand registreren. Daarmee kon het model oefenen met verschillende handelingen: een klein blokje oppakken, een balletje grijpen of voorzichtig een fragiel object naar de mond brengen. Vooral bij dat laatste werden grote sprongen gemaakt: waar deelnemers eerder herhaaldelijk knijpfouten maakten, lukte de handeling met AI-ondersteuning veel vaker wel.

Volgens prothesemaker Juul Adriaensen is het probleem herkenbaar: beginnende gebruikers vinden het lastig om precies genoeg kracht te zetten. Met training gaat dat beter, maar hij ziet zeker waarde in technologie die dat leerproces verkort en verfijnt. Wel waarschuwt hij voor de kosten. Complexe prothesehanden zijn al duur en worden nauwelijks vergoed, waardoor veel mensen noodgedwongen beginnen met een eenvoudige variant die alleen open en dicht kan.

Toch biedt de ontwikkeling hoop. Als AI erin slaagt de bediening intuïtiever te maken, kan een prothesehand voor meer mensen echt als een verlengstuk van hun lichaam gaan voelen.