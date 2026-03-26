Advocaat Ali B vraagt om vrijspraak van verkrachting in Heiloo

AMSTERDAM (ANP) - De advocaat van Ali B heeft bij het gerechtshof in Amsterdam gepleit om de rapper in hoger beroep vrij te spreken van het aanranden en verkrachten van een vrouw tijdens een schrijverskamp in Heiloo in augustus 2018.

Nadat Ali B een celstraf van 2,5 jaar tegen zich hoorde eisen, betoogde zijn advocaat Bart Swier dat het wettig en overtuigend bewijs voor de gebeurtenissen in de villa in Heiloo ontbreekt.

Swier verwees naar de vrijspraak in de ontuchtzaak van Marco Borsato, waarbij de rechtbank eerst keek naar de beschikbaarheid van steunbewijs. In de zaak van Ali B ontbreekt het steunbewijs eveneens, betoogde Swier. De rechtbank gebruikte in 2024 een verklaring van Ronnie Flex als ondersteuning voor de verklaring van de vrouw, maar Swier noemde dit onbegrijpelijk.

Inconsistent verklaringen

Swier fileerde verder de verklaringen van het slachtoffer, die volgens hem inconsistent zijn en elkaar tegenspreken. Haar eerste verklaringen zijn volgens de raadsman evenmin te rijmen met die van Ronnie Flex, die in dezelfde kamer aanwezig was.

Na de middagpauze pleit Swier in de zaken met slachtoffers Jill Helena en Ellen ten Damme.